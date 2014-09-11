Пара USD/RUB вероятно скорректируется от годового максимума 37,51

В настоящее время основную поддержку рублю может оказать отмена угрозы введения новых санкций со стороны ЕС, а также возможный рост ключевой процентной ставки со стороны ЦБ РФ до уровня 8,25%. В условиях сохранения высокой потребительской инфляции в РФ на уровне 7,6% годовых, обусловленной, как ослаблением рубля, так и ускорением роста цен на продукты питания, завтрашняя жесткая позиция ЦБ РФ позволит паре USD/RUB скорректироваться от годового максимума 37,51 .

С точки зрения паритета процентных ставок, американская валюта, выросшая с начала года на 14% к рублю, на данный момент должна была бы стоить не более 35,2 рубля. Однако этого не происходит из-за того, что институциональные инвесторы закладывают большую премию за риск при инвестировании в РФ по сравнению с США.