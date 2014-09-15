Валютный обзор на 15.09 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией торгового баланса еврозоны

Покупать при пробое уровня 1,2990 с целью 1,3100. Stop-Loss = 1,2930.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован торговый баланс еврозоны. В июле ожидается рост данного показателя с 13,8 млрд. до 15,9 млрд., что может оказать поддержку евро. Между тем среднесрочные перспективы единой европейской валюты остаются туманными из-за запуска ЕЦБ в октябре программы покупок активов - ABS.



GBPUSD: консолидация на фоне роста индекса цен на жилье в Великобритании Rightmove

Покупать при пробое уровня 1,6271 с целью 1,6344. Стоп-лосс = 1,6220.

Причина торговой стратегии.

Индекс цен на жильё в Великобритании, рассчитываемый компанией Rightmove, в сентябре вырос на 0,9% (м./м.) после падения в предыдущие два месяца. Данные отражают рост покупательной способности британских домохозяйств, что вероятно окажет поддержку фунту.



AUDUSD: под давлением на фоне августовского замедления объема промышленного производства в Китае

Продавать при отбое от уровня 0,9027 с целью 0,8900. Stop-Loss = 0,9100.

Причина торговой стратегии.

Публикация негативной макроэкономической статистики по Китаю в минувшие выходные оказала сегодня существенное давление на товарно-сырьевые валюты. Отметим, что в августе произошло замедление годовых темпов роста промышленного производства в Китае с 9,0% до 6,9%, а также объема инвестиций в основные средства и розничных продаж.

В среднесрочной перспективе киви может протестировать уровень 0,8050

Продавать при отбое от уровня 0,8159 с целью 0,8051. Stop-Loss = 0,8220.

Причина торговой стратегии.

Киви, как и осси, сегодня находится под сильнейшим давлением из-за разочаровывающей августовской статистики по Китаю. Однако, существенная разница между процентными ставками в Новой Зеландии и США ограничит дальнейшее снижение киви.



USDJPY: рост перед публикацией объема промышленного производства в США

Покупать при отбое от уровня 107,10 с целью 108,01. Стоп-лосс = 106,50.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 13.15 GMT будет опубликован объем промышленного производства в США. В августе ожидается рост показателя на 0,4% (м./м.), что отразит восстановление реального сектора крупнейшей экономики мира, усилив вероятность более скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США.



Золото консолидируется в диапазоне 1226-1240 долл.

Продавать при пробое уровня 1226 с целью 1180. Stop-Loss = 1260.

Причина торговой стратегии.

Рост доходности по долгосрочным государственным облигациям США усиливает вероятность скорого сворачивания программы QE3 в этой стране. Отметим, что доходность 10-ти летних американских бондов за последний месяц выросла на 21 б.п. до 2,61%, а 30-и летних бондов на 20 б.п. – до 3,34%. После снятия перепроданности цены на золото вероятно вновь попробуют протестировать уровень поддержки 1226 долл.