Рубль падает, как карточный домик

Очередной отзыв лицензий у двух небольших коммерческих банков РФ и банкротство турфирм в текущих геополитических условиях воспринимаются как обычное дело. Однако, допустить банкротство таких стратегически важных компаний, как Роснефть, ВТБ и Россельхозбанка, правительство РФ конечно не может. Данным компаниям из ФНБ будут выделены деньги на поддержку их деятельности. Роснефть получит 1,5 трлн. руб., ВТБ – 214 млрд. руб., Россельхозбанк – 25 млрд. руб. Таким образом, 55% средств из ФНБ, объем которого составляет 3,150 трлн. руб., пойдут на поддержку данных компаний. Все остальные участники рынка в соответствии с планами Минфина смогут получить еще 5% средств из данного фонда, то есть 157,5 млрд. руб. Данное решение мы воспринимаем как необходимую меру, которая не позволит разрастись кредитным рискам в нефтегазовой и банковской отраслях РФ. С экономической точки зрения оно выглядит предпочтительнее, чем поддержка курса рубля или российского фондового рынка, что мы наблюдали в 2008-2009 годах.

Сегодня российский рубль, полностью продисконтировав негативный внешний фон, может наконец-то начать свою долгожданную коррекцию к доллару США. Постепенное приближение стоимости бивалютной корзины к 44,40 рублям, может спровоцировать ЦБ РФ на проведение «неограниченных» интервенций по продаже иностранной валюты из своих международных резервов. Стабилизация цен на нефть в районе 97 долл., как и рост ставок межбанковского кредитования в РФ, вероятно, позволят паре USD/RUB вернуться к уровню 38,00 в течение недели.