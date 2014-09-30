Валютный обзор на 30.09 от компании EXNESS

USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 109,67

Покупать при пробое уровня 109,67 с целью 110,67. Stop-Loss = 109,00.

Причина торговой стратегии.

Опубликованная за август макроэкономическая статистика по Японии оказалась неоднозначной. В частности, в отчетном периоде объем промышленного производства снизился на 1,5%(м./м.), однако уровень безработицы тоже снизился с 3,8% до 3,5%, а розничные продажи выросли с 0,6%(г./г.) до 1,2% (г./г.). Полагаем, после некоторого укрепления йены, пара USDJPY вновь возобновит свой рост.



Пара USDCAD снижается перед публикацией ВВП Канады

Покупать при отбое от уровня 1,1098 с целью 1,1175. Стоп-лосс = 1,1040.

Причина торговой стратегии.

Сегодня вечером будет опубликован блок макроэкономической статистики по Канаде. Ожидается, что ВВП Канады в июле вырастит на 0,2%(м./м.), а в августе индекс цен производителей снизится на 0,2%(м./м.). С технической точки зрения открытие новых длинных позиций по паре USDCAD следует рассматривать около уровня поддержки 1,1098.



Осси растет, несмотря на снижение индекса деловой активности в производственном секторе Китае от HSBC

Покупать при пробое уровня 0,8765 с целью 0,8841. Stop-Loss = 0,8710.

Причина торговой стратегии.

Согласно окончательным данным индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая от HSBC в сентябре составил 50,2 п., оказавшись хуже прогноза в 50,5 п. Данные негативны для курса осси. Однако, учитывая существенную перепроданность, мы ожидаем коррекционного роста осси к отметке 0,8841.

GBPUSD: консолидация перед публикацией статистики по платежному балансу Великобритании за 2 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 1,6213 с целью 1,6158. Stop-Loss = 1,6263.

Причина торговой стратегии.

Индекс потребительского доверия в Великобритании от Gfk в сентябре снизился с 1 п. до (-1 п.). Данные сигнализируют о вероятном сокращении потребительских расходов британских домохозяйств. Сегодня днем давление на фунт может усилиться в момент публикации статистики по платежному балансу Великобритании за 2 кв. 2014 года.



Снижение инфляционного давления в еврозоне может усилить распродажи евро

Продавать при пробое уровня 1,2662 с целью 1,2603. Stop-Loss = 1,2710.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 09.00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне. В сентябре ожидается замедление годовых темпов роста данного показателя с 0,4% до 0,3% , что вероятно потребует от ЕЦБ запустить программу покупок активов –ABS в еврозоне.



Киви растет, несмотря на снижение индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7826 с целью 0,7912. Stop-Loss = 0,7770.

Причина торговой стратегии.

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в августе снизился с 24,4 п. до минимального в этом году значения в 13,4 п. Несмотря на это, киви сегодня вырос, сняв тем самым значительную перепроданность. В краткосрочной перспективе мы не исключаем его более глубокой коррекции до уровня 0,7912.