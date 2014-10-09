Валютный обзор на 09.10 от компании EXNESS

GOLD: рост после публикации сентябрьских протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 1227 с целью 1240. Стоп-лосс = 1215.

Причина торговой стратегии

Мировая резервная валюта подверглась распродажам на рынке FOREX после публикации голубиных сентябрьских протоколов ФРС США. В частности, в них говорилось о том, что замедление мировой экономики является одним из рисков для роста экономики США. Кроме того, укрепление доллара, вероятно, окажет давление на американский экспорт. Ситуация на рынках труда и недвижимости улучшилась, однако они остаются вялыми. Важно отметить, что ФРС США планирует сокращать вложения в американские облигации в постепенной и предсказуемой манере, в основном за счет сокращения реинвестирования средств. Ожидается, что американский регулятор начнет данный процесс после начала повышения ставок.



Осси проигнорировал слабую статистику по рынку труда Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8900 с целью 0,9000. Стоп-лосс = 0,8830.

Причина торговой стратегии

Сентябрьские данные по рынку труда Австралии не оказали существенного давления на курс осси. Несмотря на рост безработицы до 6,1%, а также сокращение занятости на 29,7 тыс., австралийский доллар пошел на штурм уровня 0,8900, воспользовавшись слабостью своего американского коллеги.



GBPUSD: консолидация перед заседанием Банка Англии

Покупать при пробое уровня 1,6200 с целью 1,6270. Стоп-лосс = 1,6150.

Причина торговой стратегии

Ожидается, что сегодня Банк Англии сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%, как и объем покупаемых активов – на уровне 375 млрд. фунтов. На фоне ослабления доллара США можно предположить дальнейший рост британца к уровню сопротивления 1,6270.

EURUSD: под давлением после публикации торгового баланса Германии

Покупать при отбое от уровня 1,2700 с целями 1,2760 и 1,2820. Стоп-лосс = 1,2650.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Германии в августе снизился с 22,2 млрд. до 17,5 млрд., оказавшись хуже прогноза 18,4 млрд. Снижение данного показателя, входящего в структуру ВВП Германии, окажет давление на курс евро. При тестировании уровня поддержки 1,2700 евро вновь станет привлекательным для открытия длинных позиций.



Пара USDJPY может обновить поддержку 107,71

Продавать при пробое уровня 107,71 с целью 106,93. Стоп-лосс = 108,30.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликовано число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю. Ожидается, что данный показатель вырастит с 287 тыс. до 291 тыс., отразив некоторое ухудшение ситуации на рынке труда в США.



Луни приближается к поддержке 1,1070

Продавать при пробое уровня 1,1070 с целью 1,1000. Стоп-лосс = 1,1130.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс цен на жилье на первичном рынке Канады. В августе ожидается рост показателя на 0,2%(м./м.), что отразит рост покупательной способности канадских домохозяйств. По паре USDCAD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 1,1070.