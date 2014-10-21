В среднесрочной перспективе доллар, вероятно, снизится к 37,50 рублям

Сегодня внешний фон является вполне благоприятным для российской валюты: цены на нефть BRENT стабильно держатся выше уровня в 85 долларов, курс доллара на рынке FOREX ослабевает. Примечательно, что, несмотря на снижение годовых темпов роста экономики Китая в 3 кв. 2014 года с 7,5% до 7,3%, 3 ведущих товарно-сырьевых валюты AUD, NZD, CAD продолжают торговаться выше минимумов этого года против доллара США. Мы полагаем, что даже при сохранении неблагоприятного геополитического фона в отношении РФ, пара USD/RUB до конца года снизится на несколько рублей и может даже протестирует уровень в 37,50.

Полагаем, запуск со следующей недели ЦБ РФ операций валютного РЕПО улучшит ситуацию с долларовой ликвидностью в РФ. В рамках валютного кредитования ожидается предоставление ЦБ РФ 50 млрд. долларов до конца 2016 года. Однако ЦБ РФ вполне может увеличить данный объем и до 100 млрд. долл., учитывая запас международных резервов в 450 млрд. долларов.

На фоне ожидаемого МВФ роста мировой экономики в 2015 году с 3,3% до 3,8% годовых, цены на нефть BRENT вероятно стабилизируются в диапазоне 90-95 долларов, даже несмотря на ожидаемое увеличение ключевой процентной ставки в США с 0,25% до 1,25% до конца 2015 года.