EXNESS и WWF объединили усилия для восстановления редких и исчезающих видов животных

EXNESS и WWF России в рамках проектов по охране животных объединили свои усилия для восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе и амурского тигра в центральном Сихотэ-Алине.



Переднеазиатский леопард еще недавно был довольно широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории региона, но из-за усиленного истребления в конце прошлого века его численность резко сократилась, на территории России он почти исчез. В 2007 году WWF России выступил с инициативой восстановления редкого подвида леопарда на Российском Кавказе. При участии Российской академии наук была разработана Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе.



Похожая судьба досталась и амурскому тигру. Вызванное деятельностью человека продолжающееся разрушение местообитаний, браконьерская добыча и нелегальный оборот тигров, частей его тела и дериватов вызывают серьезные опасения за судьбу подвида. Новая пятилетняя программа по сохранению популяции тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике началась с укрепления технического потенциала и расширения состава антибраконьерской бригады и мониторинга состояния заповедника.



В 2014 году к сохранению и восстановлению популяций редких животных присоединилась и компания EXNESS. Благодаря поддержке EXNESS WWF планирует продолжить восстановление переднеазиатского леопарда: создать в неволе условия, близкие к естественной среде, чтобы подготовить группу леопардов к выпуску в дикую природу. Для развития животных необходимы не только питание и уход, но и специальные конструкции, имитирующие природный ландшафт, позволяющие развить ловкость и силу леопардов. А для наблюдения за жизнью леопардов после выпуска в природу фонд совместно с EXNESS приобретет специальные радиоошейники и оборудование для трансляции информации о перемещениях животных.



Поддержит EXNESS и работу WWF России по сохранению амурского тигра. В частности, будет улучшена инфраструктура Сихотэ-Алинского заповедника: прочищены тропы для передвижения сотрудников, построены как минимум четыре инспекторские избы на его территории. EXNESS считает важным и правильным поддерживать живую природу и тем самым содействовать развитию среды, в которой мы живем. Компания гордится вкладом в восстановление популяций редких животных и сотрудничеством с одной из крупнейших в мире независимых природоохранных организаций.