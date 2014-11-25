Рубль надеется на пересмотр в сторону понижения ВВП США за 3 кв. 2014 г.

Сегодня ЦБ РФ предложит российскому банковскому сектору по операциям РЕПО 2,79 трлн. руб. на 7 дней и 0,2 трлн. руб. на 1 день. Необходимость проведения операции «тонкой настройки» на 1 день, по словам ЦБ РФ, была вызвана значительным превышением спроса банковского сектора на рублевую ликвидность над ее предложением в связи с осуществлением налоговых платежей.

Действительно, ставка межбанковского кредитования mosprime overnight вчера достигла максимального с начала ноября уровня 10,83%, что оказало поддержку рублю.

Сегодня стоит обратить внимание на 2-ю оценку ВВП США за 3 кв. 2014 года. В случае пересмотра основного макроэкономического показателя США с 3,5%(кв/кв) до 3,3% (кв/кв) доллар, вероятно, снизится ниже 45 рублей.