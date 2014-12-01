Валютный обзор на 01.12 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,2426

Продавать при пробое уровня 1,2426 с целью 1,2360. Стоп-лосс = 1,2480.

Причина торговой стратегии

Ноябрьское снижение индекса потребительских цен в еврозоне с 0,4% до 0,3%, вероятно, приведет к расширению программы покупок активов со стороны ЕЦБ. Участники рынка полагают, что европейский регулятор в декабре 2014 – 1 кв. 2015 года начнет скупать облигации стран PIGS.



GOLD: под давлением после референдума в Швейцарии

Покупать при отбое от уровня 1131 с целью 1178. Стоп-лосс = 1110.

Причина торговой стратегии

Цены на золото резко снизились после проведенного в Швейцарии референдума. Швейцарцы посчитали, что национальному регулятору не стоит увеличивать минимальную долю золота до 20% в своих резервах. В краткосрочной перспективе драгоценный металл рискует протестировать уровень поддержки 1131 долл.



AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в производственном секторе Китая

Продавать при пробое уровня 0,8412 с целью 0,8318. Стоп-лосс = 0,8470.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая в ноябре снизился с 50,8 п. до 50,3 п., что оказалось хуже прогноза 50,5 п. Австралийский доллар нервно отреагировал на замедление экономической активности в крупнейшей азиатской экономике, снизившись до уровня 0,8412.

В среднесрочной перспективе пара USDCAD может протестировать уровень 1,1553

Покупать при пробое уровня 1,1460 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1400.

Причина торговой стратегии

Несмотря на сильный рост ВВП Канады в 3 кв. 2014 года канадская валюта продолжила терять позиции на рынке FOREX из-за продолжающегося обвала цен на черное золото. По нашим оценкам, в 4 кв. 2014 года темпы роста ВВП Канады упадут до 2,6% (кв/кв). В среднесрочной перспективе, пара USDCAD, вероятно, протестирует уровень 1,1553.



Фунт консолидируется чуть выше ноябрьских минимумов

Продавать при пробое уровня 1,5583 с целью 1,5525. Стоп-лосс = 1,5633.

Причина торговой стратегии

Существенный рост стоимости доллара США на рынке FOREX из-за падения цен на нефть негативно отразился и на паре GBPUSD, которая протестировала ноябрьские минимумы в районе уровня 1,5585. Сегодня мы не исключаем пробоя данного уровня в момент публикации статистики по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании.



USDJPY: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM

Покупать при пробое уровня 119,00 с целью 119,63. Стоп-лосс = 118,50.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 15.00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM. Ожидаемое снижение данного показателя с 59,0 п. до 57,9 п. может оказать давление на мировую резервную валюту. Тем не менее, перспективы выхода пары USDJPY к уровню 120,00 до конца года остаются очень высокими.