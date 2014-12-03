МЭР РФ «похоронило» рубль

Уточненный прогноз развития российской экономики на 2015 год от МЭР РФ оказался крайне удручающим. Фактически МЭР РФ сказало: доллар ниже 49 рублей не упадет. Безусловно, это вызвало панику на рынках. Лично мы не разделяем такую оценку. Полагаем, доллар США в среднесрочной перспективе скорее будет консолидироваться в диапазоне 40-45 рублей, а не между 50 и 55 рублями.

Безусловно, вчерашняя интервенция ЦБ РФ в 700 млн. долл. не оказала значимой поддержки рублю. Чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке российскому регулятору следовало бы продать, как минимум 10 млрд. долл. Оптимизму рублю не прибавил и вчерашний крайне низкий спрос на валютную ликвидность со стороны коммерческих банков РФ. Отметим, что на недельном аукционе валютного РЕПО коммерческие банки РФ предъявили спрос лишь на 2,2 млн. долл. из предложенных ЦБ РФ 2 млрд. долл.

Краткосрочные перспективы рубля, перед завтрашним заседанием ЕЦБ, на котором, как ожидается, будет расширена программа покупок активов в еврозоне, остаются туманными. Сегодняшнее обновление парой EURUSD минимума 2014 года, вероятно, спровоцирует дальнейший рост мировой резервной валюты.