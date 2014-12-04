Действия Банка России помогут рублю

Решение Банка РФ снизить минимальные ставки по сделкам РЕПО в иностранной валюте с (LIBOR+150 б.п.) до (LIBOR + 50 б.п.) поспособствует росту спроса на валютные кредиты со стороны российских коммерческих банков. Благодаря данной мере российский банковский сектор для погашения внешних долгов станет в меньшем объеме покупать валюту на Московской бирже.

Сегодня во время выступления В. Путина волатильность рубля может заметно возрасти. Мы остаемся среднесрочными оптимистами в отношении рубля и российских активов в целом. Полагаем, что на текущих уровнях продажа долларов за рубли и покупка российских голубых фишек в перспективе 2-3 лет станет выгодной инвестицией