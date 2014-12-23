Валютный обзор на 23.12 от компании EXNESS

NZDUSD: под давлением на фоне снижения торгового баланса Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7684 с целью 0,7606. Стоп-лосс = 0,7740.

Причина торговой стратегии

Дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в ноябре составил 213 млн. новозел. долл. при прогнозе 550 млн. новозел. долл. Снижение торгового баланса, входящего в структуру ВВП страны, окажет давление на курс киви.



EURUSD: под давлением на фоне проходящих в Греции выборов президента

Продавать при пробое уровня 1,2220 с целью 1,2100. Стоп-лосс = 1,2270.

Причина торговой стратегии

Предварительный индекс потребительского доверия еврозоны в декабре вырос с -11,5 п. до -10,9 п. Однако статистика не оказала должной поддержки евро. Давление на евро оказывает проходящий сегодня второй тур выборов президента в Греции. Отметим, что президента Греции избирает парламент. В первом и втором голосовании для избрания нового президента требуется по 200 голосов депутатов в 300-местном однопалатном парламенте. Участники рынка опасаются того, что к власти могут прийти политики, не желающие видеть Грецию в составе еврозоны.



USDJPY: рост перед публикацией финальной оценки ВВП США за 3 кв. 2014 г.

Покупать при пробое уровня 120,20 с целью 121,67. Стоп-лосс = 119,70.

Причина торговой стратегии

Продажи на вторичном рынке жилья США в ноябре снизились на 6,1% до 4,93 млн. домов в год. Несмотря на негативную статистику, пара USDJPY выросла. Вероятно, мировую резервную валюту поддерживают ожидания, связанные с пересмотром в сторону увеличения ВВП США за 3 кв. 2014 года.

GOLD: под давлением перед публикацией макроэкономической статистики из США

Продавать при пробое уровня 1170 с целью 1143. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

Сегодня участники рынка узнают ноябрьские данные по объему заказов на товары длительного пользования и статистику продаж новых домов в США, а также финальную оценку ВВП США за 3 кв. 2014 года. Ожидаемый рост данных показателей, вероятно, окажет поддержку мировой резервной валюте.



GBPUSD: консолидация перед публикацией финальной оценки ВВП Великобритании за 3 кв. 2014 года

Продавать при отбое от уровня 1,5605 с целью 1,5547. Стоп-лосс = 1,5650.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликована финальная оценка ВВП Великобритании за 3 кв. 2014 года. В отчетном периоде ожидается сохранение темпов экономического роста на уровне 0,7% (кв/кв). Возможную коррекцию пары GBPUSD к уровню сопротивления 1,5605 можно использовать для открытия коротких позиций.



USDCAD: консолидация перед публикацией ВВП Канады

Покупать при пробое уровня 1,1668 с целью 1,1728. Стоп-лосс = 1,1610.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по ВВП Канады за октябрь месяц. Из-за существенного снижения цен на нефть, вероятно, темпы роста чистого экспорта и ВВП Канады в октябре окажутся хуже ожиданий. По паре USDCAD стоит рассмотреть открытие длинных позиций выше уровня сопротивления 1,1668.