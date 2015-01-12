В 2015 году доллар может снизиться до 45-50 рублей

Снижение цен на нефть марки BRENT до 50 долларов за баррель, вероятно, приведет к росту доллара до 64 рублей в краткосрочной перспективе. Кроме того, фактором, способным спровоцировать массовые распродажи российских активов, может стать январское понижение агентством S&P рейтинга РФ ниже уровня «BBB-». В 1 кв. 2015 года мы допускаем падение цен на нефть до 40 долларов за баррель с последующим резким отскоком вверх, как это было в начале 2009 года. С другой стороны крупные золотовалютные резервы РФ и стабилизационные фонды, а также валютная выручка, которую получают крупнейшие российские компании, позволят РФ, российским банкам и корпорациям пережить 2015 год, в течение которого они погасят внешние долги на сумму 130 млрд. долл.

По мнению ЦБ РФ, в 2015 году практически при любых факторах рубль будет укрепляться. По нашим оценкам, на данный момент «перелет» валютного курса рубля к доллару составляет порядка 12-17 рублей. То есть в течение 2015 года доллар США может вернуться в диапазон 45-50 рублей.