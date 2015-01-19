Валютный обзор на 19.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией платежного баланса еврозоны

Продавать при отбое от уровня 1,1646 с целью 1,1458. Стоп-лосс = 1,1700.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован платежный баланс еврозоны за ноябрь месяц. Ожидаемый рост показателя с 20,5 млрд. до 22,7 млрд. евро, вероятно, окажет поддержку единой европейской валюте. При коррекции евро к уровню сопротивления 1,1646 стоит рассмотреть открытие очередных коротких позиций.

GBPUSD: консолидация после публикации индекса цен на жильё в Великобритании Rightmove

Покупать при пробое уровня 1,5189 с целью 1,5269. Стоп-лосс = 1,5130.

Причина торговой стратегии

Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove в январе вырос c 7,0% до 8,2% в годовом выражении. Данные, сигнализирующие об увеличении покупательной способности британцев, могут оказать поддержку фунту.

GOLD: рост на фоне увеличения спроса на защитные активы

Покупать при пробое уровня 1281 с целью 1296. Стоп-лосс = 1268.

Причина торговой стратегии

Вероятное расширение в 1 кв. 2015 года программы количественного смягчения в еврозоне будет способствовать росту цен на золото. Кроме того, поддержку драгоценному металлу оказывает рост спроса на защитные активы из-за напряженной ситуации на юго-востоке Украины.

AUDUSD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики по Китаю

Покупать при пробое уровня 0,8253 с целью 0,8372. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

Продажи новых автомобилей на внутреннем рынке Австралии в декабре выросли на 3,0%(м/м). Данные сигнализируют о росте потребительской активности населения. Новости позитивны для курса осси. Перед завтрашней публикацией макроэкономической статистики по Китаю стоит рассмотреть открытие длинных позиций по осси при пробое уровня сопротивления 0,8253.

USDJPY: под давлением на фоне роста индекса потребительского доверия в Японии

Продавать при пробое уровня 116,89 с целью 115,85. Стоп-лосс = 117,40.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в Японии в ноябре снизился на 0,5%(м/м), как и ожидалось. Между тем, некоторую поддержку йене оказал декабрьский рост индекса потребительского доверия в Японии с 37,7 п. до 38,8 п., который просигнализировал об увеличении потребительских расходов в стране.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,1915 с целями 1,1865 и 1,1801. Стоп-лосс = 1,1965.

Причина торговой стратегии

Рост цен на черное золото до отметки 50 долл. за баррель вдохнул жизнь в валюты стран экспортеров сырья. Отметим, что средняя себестоимость добычи нефти в Северной Америке как раз находится вблизи данной отметки. В краткосрочной перспективе пара USDCAD, вероятно, протестирует уровень 1,1915.