Валютный обзор на 21.01 от компании EXNESS

GBPUSD: консолидация перед публикацией уровня безработицы в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5197 с целью 1,5265. Стоп-лосс = 1,5150.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы ноябрьские данные по безработице и средней заработной плате в Великобритании. Ожидаемое снижение первого показателя до 5,9% и рост второго до 1,7%(г/г), вероятно, окажут поддержку фунту.

USDCAD: рост перед решением Банка Канады по ключевой процентной ставке

Покупать при пробое уровня 1,2113 с целью 1,2185. Стоп-лосс = 1,2060.

Причина торговой стратегии

Сегодня Банк Канады, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку в стране без изменений на уровне 1,0%. Декабрьский рост уровня безработицы в Канаде до 6,6% дает основание регулятору сохранить мягкую денежно-кредитную политику.

Цены на золото достигли уровня 1300 долл.

Покупать при пробое уровня 1303 с целью 1323. Стоп-лосс = 1185.

Причина торговой стратегии

Снижение доходности к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США до 1,79% годовых не способствует укреплению доллара на рынке драгоценных металлов. Большинство участников рынка ожидают роста ключевой процентной ставки в США не в апреле, а в середине 2015 года.

AUDUSD: рост на фоне увеличения индекса потребительского доверия в Австралии от Westpac

Покупать при пробое уровня 0,8222 с целью 0,8293. Стоп-лосс = 0,8170.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Австралии от Westpac после декабрьского снижения на 5,7% (м/м) в январе вырос на 2,4%(м/м). Данные указывают на вероятный рост будущих потребительских расходов, традиционно формирующих значительную часть ВВП Австралии.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения инфляции в Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7620 с целями 0,7570. Стоп-лосс = 0,7670.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен в Новой Зеландии в 4 кв. 2014 года снизился с 1,0%(г/г) до 0,8%(г/г) при прогнозе 0,9%(г/г). Снижение инфляционного давления на фоне ожидаемого МВФ в 2015 году падения темпов экономического роста в Китае и Японии может привести к снижению ключевой процентной ставки в Новой Зеландии ниже уровня 3,5%.

USDJPY: под давлением после заседания Банка Японии

Продавать при пробое уровня 117,64 с целью 116,91. Стоп-лосс = 118,10.

Причина торговой стратегии

Банк Японии оставил без изменения политику увеличения денежной базы на 80 трлн. йен в год. Участники рынка ожидали увеличения регулятором программы количественного смягчения. Банк Японии полагает, что объем промышленного производства, достигший дна, в скором времени начнет восстанавливаться. Данные позитивны для йены.