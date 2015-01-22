Валютный обзор на 22.01 от компании EXNESS

Осси приближается к уровню поддержки 0,8033

Продавать при пробое уровня 0,8033 с целью 0,7933. Стоп-лосс = 0,8083.

Причина торговой стратегии

Австралийский доллар находится под давлением после вчерашнего понижения Банком Канады ключевой процентной ставки. Участники рынка не исключают, что австралийский регулятор из-за падения инфляции в стране в скором времени также пойдет на снижение ставки.

NZDUSD: консолидация около уровня поддержки 0,7513

Продавать при пробое уровня 0,7513 с целью 0,7462. Стоп-лосс = 0,7563.

Причина торговой стратегии

Ведущие Центробанки мира в настоящее время пересматривают свои инфляционные прогнозы из-за существенного снижения цен на нефть в 4 кв. 2014 года. Ожидания снижения ключевой процентной ставки в Новой Зеландии подталкивают киви к покорению новых минимумов.

USDJPY: консолидация ниже уровня сопротивления 118,82

Покупать при пробое уровня 118,82 с целью 119,89. Стоп-лосс = 118,32.

Причина торговой стратегии

Сегодня следует ожидать резкого взлета волатильности на международном валютном рынке в момент выступления главы ЕЦБ М.Драги. Если европейский регулятор пойдет на агрессивное количественное смягчение в еврозоне (объемом 1 трлн. евро), курс евро к доллару снизится, что окажет поддержку последнему в паре с йеной.

GBPUSD: под давлением после публикации протоколов Банка Англии

Продавать при пробое уровня 1,5056 с целью 1,4954. Стоп-лосс = 1,5100.

Причина торговой стратегии

Несмотря на ноябрьское снижение уровня безработицы в Великобритании до 5,8% и ускорение темпов роста средней заработной платы до 1,7% (г/г), фунт снизился на международном валютном рынке. Подножку ему подставили члены Комитета по монетарной политике Банка Англии, которые на последнем заседании единогласно проголосовали в пользу сохранения ключевой процентной ставки в стране на уровне 0,5%.

USDCAD: рост на фоне снижения ключевой процентной ставки в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,2395 с целью 1,2495. Стоп-лосс = 1,2345.

Причина торговой стратегии

Вчера Банк Канады неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 1,00% до 0,75% для того, чтобы сгладить дефляционные риски для экономики от резкого падения нефтяных цен. В результате канадский доллар попал под давление на международном валютном рынке.

EURUSD: консолидация перед заседанием ЕЦБ

Покупать при пробое уровня 1,1646 с целью 1,1752. Стоп-лосс = 1,1590.

Причина торговой стратегии

По прогнозам сегодня ЕЦБ объявит о расширении программы покупок активов объемом 600 млрд. евро в год, что может вызвать рост единой европейской валюты к уровню 1,1752. Если объем программы составит 1 трлн. евро, единая европейская валюта, вероятно, вновь протестирует поддержку 1,1458.