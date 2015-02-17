Валютный обзор на 17.02 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после провала переговоров по Греции

Продавать при пробое уровня 1,1269 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1320.

Причина торговой стратегии

Евро упал после того как провалились очередные переговоры по реструктуризации греческого долга. Представители греческих властей заявили о том, что они отвергли проект заявления Еврогруппы. В отвергнутом проекте заявления говорилось о том, что Греция попросит о 6-месячном техническом продлении текущей программы помощи. В течение полугода ожидалось достижение окончательного соглашения между Еврогруппой, Грецией и МВФ. В эту пятницу может состояться очередная встреча Еврогруппы и представителей греческих властей.

GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5440 с целью 1,5500. Стоп-лосс = 1,5390.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликована инфляционная статистика по Великобритании. В январе ожидается снижение потребительской инфляции в стране с 0,5%(г/г) до 0,3%(г/г) и сохранение базового индекса потребительских цен на уровне 1,3%(г/г). Полагаем, данные не окажут существенного давления на фунт.

AUDUSD: рост после публикации протоколов РБА

Покупать при пробое уровня 0,7809 с целью 0,7874. Стоп-лосс = 0,7760.

Причина торговой стратегии

Австралийская валюта выросла после публикации протоколов РБA. В протоколе заседания РБА не было точных указаний или ориентиров на его дальнейшие действия. Вероятно, РБА прежде чем пойдет на очередное снижение ставки на 25 базисных пунктов, оценит влияние на экономику от недавнего смягчения денежно-кредитной политики.

USDCHF: консолидация под уровнем сопротивления 0,9345

Покупать при пробое уровня 0,9345 с целью 0,9450. Стоп-лосс = 0,9290.

Причина торговой стратегии

Ослабление евро в паре с долларом спровоцировало рост доллара против других европейских валют. В настоящее время пара USD/CHF тестирует верхнюю границу февральского диапазона 0,9172-0,9345. Вероятно, НБШ в скором времени проведет интервенцию для поддержки пары EUR/CHF, что окажет дополнительную поддержку паре USD/CHF.

EURJPY: консолидация перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW

Покупать при пробое уровня 134,82 с целью 135,87. Стоп-лосс = 134,20.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW. Ожидаемый в феврале рост показателя с 48,4 п до 55,4 п может оказать некоторую поддержку евровым кросс-курсам. При пробое уровня сопротивления 134,82 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре EUR/JPY.

USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,2350

Продавать при пробое уровня 1,2350 с целью 1,2110. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

Продолжающийся рост цен на нефть в ближайшее время может спровоцировать обвал пары USD/CAD ниже уровня поддержки 1,2350. Стоимость нефти марки WTI сейчас пытается закрепиться выше уровня сопротивления 54 долл. Следующей целью роста цен станет уровень 59 долл.