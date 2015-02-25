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В краткосрочной перспективе доллар может вернуться к 63 рублям

25.02.2015 12:44 1 615 просмотров
Публикация сильной макроэкономической статистики по Китаю, мягкая риторика Дж. Йеллен и снизившаяся вероятность дефолта Греции оказывают существенную поддержку антидолларовым активам.
Вчера Дж. Йеллен заявила о том, что ФРС США сохранит терпение и не станет преждевременно повышать ставку по федеральным фондам. По ее словам, ситуация в экономике США существенно улучшилась, однако рынок труда не до конца выздоровел. В частности, пока не наблюдается значительного усиления темпов роста заработных плат. Участники рынка полагают, что ФРС США повысит ставку по федеральным фондам не ранее 17 июня 2015 года.
Помимо слабого доллара давление на пару USD/RUB оказывает рост ставок межбанковского кредитования в РФ на фоне проходящего сейчас налогового периода. Вчера на аукционе рублевого РЕПО спрос банков на рублевую ликвидность составил почти 1,7 трлн руб., но был удовлетворен лишь на 1,43 трлн руб., что привело к росту ставки mosprime (o/n) до 15,58%.
Сегодня давление на рубль может оказать публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если цены на нефть марки BRENT пробьют локальный уровень поддержки 58 долл., пара USD/RUB может вновь протестировать отметку 63 рубля.

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