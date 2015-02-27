В марте тренд на укрепление рубля продолжится

Несмотря на снижение агентством Moody’s рейтинга РФ, в феврале российская валюта заметно укрепилась к доллару США и евро. По данным ЦБ РФ, к бивалютной корзине рубль укрепился на 13,4% с начала месяца.

Важнейшими факторами укрепления рубля остаются претворяющиеся в жизнь минские договоренности и высокие цены на нефть. Из-за падения в январе годовой инфляции в США до минус 0,1% высока вероятность того, что ФРС США не станет повышать ставку по федеральным фондам даже в июне 2015 года. Это оказывает дополнительное давление на пару USD/RUB. В то же время из-за высокой инфляции в РФ в марте ЦБ РФ, вероятно, не станет снижать ставку, сохранив ее на уровне 15%. В следующем месяце давление на евро окажет запуск ЕЦБ программы количественного смягчения.

Сегодня в 16.30 МСК удар по доллару может нанести пересмотр в сторону уменьшения ВВП США за четвертый квартал 2014 года. В течение дня пара USD/RUB продолжит консолидироваться в диапазоне 60-61, а пара EUR/RUB – в диапазоне 67,5-69,0.