EURUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США
Продавать при пробое уровня 1,0460 с целью 1,0400. Стоп-лосс = 1,0510.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 13.15 GMT будет опубликован объем промышленного производства в США. Ожидаемый в феврале рост показателя на 0,3%(м/м) может оказать поддержку мировой резервной валюте. В рамках нисходящего тренда стоит рассмотреть открытие коротких позиций по евро при пробое уровня 1,046.
GBPUSD: консолидация после публикации индекса цен на жилье в Великобритании
Продавать при пробое уровня 1,4695 с целью 1,4600. Стоп-лосс = 1,4750.
Причина торговой стратегии
Годовые темпы роста цен на жильё в Великобритании от Rightmove в марте снизились 6,6% до 5,4%, сигнализируя о низком инфляционном давлении в стране. После снятия перепроданности по паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 1,4695.
USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2825
Покупать при пробое уровня 1,2825 с целью 1,2900. Стоп-лосс = 1,2770.
Причина торговой стратегии
В феврале уровень безработицы в Канаде вырос с 6,6% до 6,8% при прогнозе 6,7%. Данные негативны для луни. На этой неделе цены на нефть марки WTI могут обновить минимум этого года в районе уровня 44 долл., что окажет поддержку паре USD/CAD.
USDCHF: консолидация в диапазоне 0,9986-1,0125
Покупать при пробое уровня 1,0125 с целью 1,0221. Стоп-лосс = 1,0075.
Причина торговой стратегии
Пару месяцев назад НБШ отказался от привязки франка к евро и понизил ставку по депозитам с -0,25% до -0,75%, а также кредитную ставку – до диапазона - 1,25% - 0,25%. Из-за запуска программы QE в еврозоне пара USD/CHF фактически вернулась к уровням, наблюдавшимся в начале января. На этой неделе мы не исключаем тестирования парой USD/CHF уровня 1,0221.
USDJPY: консолидация выше уровня поддержки 121,13
Покупать при отбое от уровня 121,13 с целью 121,66. Стоп-лосс = 120,63.
Причина торговой стратегии
Сегодня поддержку мировой резервной валюте может оказать публикация объема промышленного производства в США. Сильная макроэкономическая статистика повысит вероятность скорого ужесточения процентной политики в этой стране.
EURJPY: под давлением на фоне слабости евро
Продавать при пробое уровня 126,88 с целью 126,00. Стоп-лосс = 127,40.
Причина торговой стратегии
Запуск программы QE в еврозоне оказал существенное давление на евровые кросс-курсы. При пробое уровня поддержки 126,88 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре EUR/JPY.
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