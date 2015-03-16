Валютный обзор на 16.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США

Продавать при пробое уровня 1,0460 с целью 1,0400. Стоп-лосс = 1,0510.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.15 GMT будет опубликован объем промышленного производства в США. Ожидаемый в феврале рост показателя на 0,3%(м/м) может оказать поддержку мировой резервной валюте. В рамках нисходящего тренда стоит рассмотреть открытие коротких позиций по евро при пробое уровня 1,046.

GBPUSD: консолидация после публикации индекса цен на жилье в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,4695 с целью 1,4600. Стоп-лосс = 1,4750.

Причина торговой стратегии

Годовые темпы роста цен на жильё в Великобритании от Rightmove в марте снизились 6,6% до 5,4%, сигнализируя о низком инфляционном давлении в стране. После снятия перепроданности по паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 1,4695.

USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2825

Покупать при пробое уровня 1,2825 с целью 1,2900. Стоп-лосс = 1,2770.

Причина торговой стратегии

В феврале уровень безработицы в Канаде вырос с 6,6% до 6,8% при прогнозе 6,7%. Данные негативны для луни. На этой неделе цены на нефть марки WTI могут обновить минимум этого года в районе уровня 44 долл., что окажет поддержку паре USD/CAD.

USDCHF: консолидация в диапазоне 0,9986-1,0125

Покупать при пробое уровня 1,0125 с целью 1,0221. Стоп-лосс = 1,0075.

Причина торговой стратегии

Пару месяцев назад НБШ отказался от привязки франка к евро и понизил ставку по депозитам с -0,25% до -0,75%, а также кредитную ставку – до диапазона - 1,25% - 0,25%. Из-за запуска программы QE в еврозоне пара USD/CHF фактически вернулась к уровням, наблюдавшимся в начале января. На этой неделе мы не исключаем тестирования парой USD/CHF уровня 1,0221.

USDJPY: консолидация выше уровня поддержки 121,13

Покупать при отбое от уровня 121,13 с целью 121,66. Стоп-лосс = 120,63.

Причина торговой стратегии

Сегодня поддержку мировой резервной валюте может оказать публикация объема промышленного производства в США. Сильная макроэкономическая статистика повысит вероятность скорого ужесточения процентной политики в этой стране.

EURJPY: под давлением на фоне слабости евро

Продавать при пробое уровня 126,88 с целью 126,00. Стоп-лосс = 127,40.

Причина торговой стратегии

Запуск программы QE в еврозоне оказал существенное давление на евровые кросс-курсы. При пробое уровня поддержки 126,88 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре EUR/JPY.