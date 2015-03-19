В среднесрочной перспективе доллар может снизиться до 55 рублей

Цены на нефть отреагировали бурным ростом после заседания ФРС США и поддержали рубль. Американский регулятор понизил прогнозы на 2015 год не только по уровню безработицы в США, но и по темпам роста ВВП, инфляции и, самое главное, по ключевой ставке. ФРС США прогнозирует, что средняя ставка по федеральным фондам к концу 2015 года составит не 1,125%, а лишь 0,625%, а к концу 2016 года не 2,5%, а лишь 1,875%. Мы предполагаем, что первое в этом году повышение ставки в США произойдет 17 июня с 0,25% до 0,50%, а второе - 16 декабря с 0,50% до 0,75%.

Сейчас на международном валютном рынке наблюдается глубокая коррекция доллара после вчерашнего снижения. Несмотря на корректировку макроэкономических прогнозов, ФРС США в отличие от Банка Англии и тем более от ЕЦБ и Банка Японии первой приступит к ужесточению процентной политики. В ближайшие 1-1,5 года доллар США продолжит оставаться самой крепкой мировой валютой на фоне слабости его коллег.

Сегодня вечером будет опубликован еженедельный отчет по рынку труда в США. По итогам прошлой недели ожидается рост с 289 тыс. до 295 тыс. числа первичных обращений за пособием по безработице в США, который может оказать давление на доллар.

Российская валюта, поддержанная заявлением Алексея Улюкаева о прохождении годового пика инфляции в РФ, сегодня будет консолидироваться в диапазоне 59-60 руб. за доллар США. Техническая картина в пользу рубля существенным образом изменится, если доллар США пробьет уровень поддержки 58,5 руб., что повлечет в среднесрочной перспективе его снижение к отметке 55 руб.