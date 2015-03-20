Валютный обзор на 20.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем 1,0696

Покупать при пробое уровня 1,0696 с целью 1,0850. Стоп-лосс = 1,0646.

Причина торговой стратегии

Единая европейская валюта растет на фоне сообщений о том, что Афины предоставят кредиторам новый список реформ для получения денежных средств и во избежание возможного выхода страны из состава еврозоны. По словам греческого премьер-министра Алексиса Ципраса, Греция выполнит свои структурные реформы.

USDCHF: под давлением после заседания НБШ

Продавать при пробое уровня 0,9875 с целью 0,9785. Стоп-лосс = 0,9925.

Причина торговой стратегии

Вчера НБШ сохранил депозитную ставку без изменений на уровне минус 0,75%, но ухудшил прогнозы по темпам роста ВВП и инфляции в Швейцарии на 2015 – 2016 годы. По оценкам регулятора, в 2015 году инфляция составит -1,1%, а не -0,1%, а ВВП – чуть менее 1%, а не 2%. Решение не смягчать монетарную политику на фоне дефляции в ЕС оказало поддержку франку и привело к откату пары USD/CHF от уровня сопротивления 0,9982.

USDCAD: под давлением перед публикацией макроэкономической статистики из Канады

Продавать при пробое уровня 1,2672 с целью 1,2550. Стоп-лосс = 1,2730.

Причина торговой стратегии

Цены на нефть марки WTI продолжают держаться выше минимумов этого года, оказывая поддержку луни. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам и инфляции в Канаде.

AUDUSD: консолидация после комментариев Гленна Стивенсона

Покупать при пробое уровня 0,7694 с целью 0,7750. Стоп-лосс = 0,7644.

Причина торговой стратегии

По словам главы РБА, австралийский доллар продолжит свое снижение, а дальнейшее снижение ключевой ставки принесет положительный эффект экономике Австралии. Подобные вербальные интервенции могут оказать давление на осси. Между тем, после мартовского заседания ФРС США наблюдается рост спроса на антидолларовые активы.

EURJPY: консолидация под уровнем 129,12

Покупать при пробое уровня 129,12 с целью 130,70. Стоп-лосс = 128,50.

Причина торговой стратегии

Индекс цен производителей Германии в феврале вырос на 0,1% (м/м) при прогнозе 0,2%(м/м). Февральский рост цен на нефть усилил инфляционное давление в стране. Сегодня поддержку евровым кросс курсам может оказать январская статистика по платежному балансу еврозоны.

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1175 долл.

Покупать при пробое уровня 1175 с целью 1190. Стоп-лосс = 1160.

Причина торговой стратегии

Снижение доходности к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США ниже 2% уровня оказывает давление на доллар на рынке драгоценных металлов.