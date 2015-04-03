Валютный обзор на 03.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,0904

Покупать при пробое уровня 1,0904 с целью 1,1014. Стоп-лосс = 1,0850.

Причина торговой стратегии

Еженедельный отчет по рынку труда и данные по торговому балансу США, оказавшиеся значительно лучше ожиданий, были проигнорированы участниками рынка. Несмотря на то, что Греция пока не получила денег от ЕС, пара EUR/USD скорректировалась к уровню 1,0904. Пробой данной отметки послужит сигналом к открытию длинных позиций по евро.

USDJPY: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда в США

Покупать при пробое уровня 120,28 с целью 121,03. Стоп-лосс = 119,70.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы мартовские данные по рынку труда в США. Если число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США превысит уровень в 250 тыс. человек, доллар США укрепится к йене. При пробое уровня 120,28 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре USD/JPY.

USDCAD: под давлением после публикации данных по внешней торговле Канады

Продавать при пробое уровня 1,2552 с целью 1,2411. Стоп-лосс = 1,2612.

Причина торговой стратегии

Дефицит торгового баланса Канады в феврале составил 1 млрд. при прогнозе 2 млрд. канадских долларов. Данные по внешней торговле, оказавшиеся лучше ожиданий, оказали поддержку луни. При пробое уровня 1,2552 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре USD/CAD.

USDCHF: консолидация выше уровня поддержки 0,956

Продавать при пробое уровня 0,9560 с целью 0,9491. Стоп-лосс = 0,9610.

Причина торговой стратегии

Сегодня большинство европейских финансовых центров закрыты по случаю Страстной пятницы. Швейцарская валюта продолжает укрепляться к доллару США на фоне снижения последнего к евро. В момент публикации данных по рынку труда в США пара USD/CHF может протестировать уровень 0,9491 и скорректироваться вверх.

Осси растет на фоне закрытия коротких позиций

Продавать при пробое уровня 0,7530 с целью 0,7450. Стоп-лосс = 0,7580.

Причина торговой стратегии

Перед публикацией мартовской статистики по рынку труда в США наблюдается закрытие коротких позиций по осси. Вчера осси обновил минимум 2015 года, протестировав отметку 0,7530. В свое время глава РБА называл уровень 0,75 в паре AUD/USD желательным для успешного функционирования национальной экономики. Безусловно, более низкий курс осси поспособствует росту чистого экспорта Австралии, который пока находится под давлением. Политика валютных войн, которую проводят Китай, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, ослабляет валюты этих стран к доллару США. Если 7 апреля РБА снизит ставку до 2%, рост доллара против осси усилится. В среднесрочной перспективе осси может снизиться до уровня 0,72 долл.

Китайская статистика поддержала киви

Покупать при пробое уровня 0,7519 с целью 0,7670. Стоп-лосс = 0,7450.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC в марте вырос с 52 п. до 52,3 п. Несмотря на то, что большая часть ВВП Китая создается в промышленном секторе, статистика позитивна для товарно-сырьевых валют.