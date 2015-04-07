При росте цен на нефть до 80 долл. за баррель доллар снизится до 40-45 рублей

Если цены на черное золото в этом году удержатся в диапазоне 50-60 долл. за баррель, курс рубля к бивалютной корзине останется вблизи текущих уровней. Сегодня цены на нефть марки BRENT консолидируются ниже локального уровня сопротивления 59,7 долл. за баррель. Пробой данной отметки может вывести их к февральским максимумам в районе уровня 62,7 долл. Поддержку черному золоту помимо геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает слабость доллара США на международном валютном рынке, а также постепенное сокращение числа буровых установок в США. При текущих ценах на нефть большинство небольших нефтегазовых компаний в США в лучшем случае покроет лишь свои издержки. Для получения значимой прибыли им нужны цены на черное золото не менее 80 долл. за баррель. При таких ценах российская валюта способна укрепиться до 40-45 рублей за доллар.