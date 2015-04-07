Валютный обзор на 07.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,0910 - 1,1015

Покупать при пробое уровня 1,1015 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,0950.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером в Москву прибудет премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Россия готова рассмотреть вопросы предоставления Греции скидок на газ и выделения новых кредитов. Греция может допустить просрочку платежей, о чем сигнализирует повышенная доходность двухлетних греческих гособлигаций, торгующихся сейчас на уровне 23,75%. С технической точки зрения, текущая коррекция евро от уровня 1,1015 является небольшой. В течение недели евро может выйти в диапазон 1,1015-1,1100.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,487-1,492

Покупать при пробое уровня 1,4920 с целью 1,4980. Стоп-лосс = 1,4870.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы мартовские данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании. Если показатель превысит 57 пунктов, фунт может вырасти до уровня 1,4980.

USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 119,78

Покупать при пробое уровня 119,78 с целью 120,28. Стоп-лосс = 119,30.

Причина торговой стратегии

Сегодня стоит обратить внимание на февральские данные по потребительскому кредитованию в США. Ожидаемый в отчетном периоде рост показателя с 11,6 млрд до 12,4 млрд долл. может оказать поддержку мировой резервной валюте.

USDCAD: консолидация после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Канады

Продавать при пробое уровня 1,2428 с целью 1,2362. Стоп-лосс = 1,2480.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Канады в марте снизился с 49,7 п. до 47,9 п., оказавшись хуже прогноза 51,1 п. Данные не оказали значимого давления на луни на фоне роста цен на нефть марки WTI до уровня 51,5 долл. за баррель. Поддержку последним оказывает повышение Саудовской Аравией цен на черное золото для азиатских покупателей на 0,3 долл. за баррель.

AUDUSD: рост после решения РБА оставить ставку без изменений

Покупать при отбое от уровня 0,7693 с целью 0,7760. Стоп-лосс = 0,7643.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в Австралии в феврале выросли на 0,7% (м/м) при прогнозе 0,4%(м/м). Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,25%. Ряд участников рынка предполагали, что регулятор понизит ставку до 2%. Сохранение более жесткой денежно-кредитной политики в Австралии оказало поддержку осси.

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1223 долл.

Покупать при пробое уровня 1223 с целью 1255. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

По словам президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса Дадли, сроки повышения ставки по федеральным фондам не могут быть определены сейчас, поскольку полностью зависят от поступающих данных по экономике США. Помимо слабого отчета по занятости, долларовых быков разочаровало мартовское снижение индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM с 56,9 п. до 56,5 п.