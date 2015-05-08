Рубль оказался на перепутье

В зависимости от апрельской статистики по рынку труда в США, а также развития ситуации вокруг Греции российский рубль может разыграть два сценария – обновить максимумы к бивалютной корзине, что более вероятно, или ослабнуть в среднесрочной перспективе до 53,8 рублей к доллару США и до 60 рублей к евро.

За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло с 262 тыс. до 265 тыс., но оказалось ниже прогноза 277 тыс. Несмотря на предпосылки к снижению с 5,5% до 5,4% уровня безработицы в США, апрельский рост занятости может оказаться хуже ожиданий (ниже 200 тыс. человек). Согласно докладу консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в апреле 2015 года произошло сокращение более чем 20 тысяч (г/г) числа рабочих мест в нефтегазовом секторе США. Возможно американские работодатели в отраслях национальной экономики, не связанных с добычей нефти, предъявят повышенный спрос на трудовые ресурсы. Это станет известно сегодня в 15.30 МСК.

На 11 мая назначена встреча Еврогруппы, на которой должно быть принято решение о выделении или не выделении 7 млрд евро помощи грекам. Допускать дефолт Греции с последующим выходом этой страны из еврозоны ни ЕЦБ, ни МВФ не желают. Германия, придерживающаяся мер жесткой экономии, не исключает реализации негативного сценария для Греции.

В среднесрочной перспективе поддержку рублю окажут высокие цены на нефть. После коррекции к 65 долларам за баррель нефть марки BRENT может вновь попытаться протестировать уровень в 70 долларов за баррель. В ближайшие недели «проедание» запасов «черного золота» в США видимо продолжится, что не может не радовать страны ОПЕК и РФ.