Валютный обзор на 12.05 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,1132

Продавать при пробое уровня 1,1132 с целью 1,1068. Стоп-лосс = 1,1182.

Причина торговой стратегии

Янис Варуфакис на пресс-конференции после заседания Еврогруппы заявил, что вопрос с ликвидностью является злободневным для греческой экономики и его надо решить в течение двух недель. По словам министра финансов Греции, соглашение о предоставлении Греции очередного кредита может быть достигнуто в следующие несколько дней. На фоне сохраняющейся неопределенности консолидация евро продолжается.

GBPUSD: рост перед публикацией данных по промышленному производству в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5615 с целью 1,5750. Стоп-лосс = 1,5565.

Причина торговой стратегии

Вчера, как и ожидалось, Банк Англии не стал менять параметры монетарной политики в стране. Сегодня поддержку фунту могут оказать данные по промышленному производству в Великобритании. При пробое уровня сопротивления 1,5615 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.

USDJPY: консолидация после публикации индекса опережающих экономических индикаторов Японии

Покупать при пробое уровня 120,22 с целью 120,84. Стоп-лосс = 119,72.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в марте вырос со 104,8 п. до 105,5 п., как и ожидалось. Статистика сигнализирует о расширении деловой активности в стране. Несмотря на это, инвесторы покупают пару USD/JPY, рассчитывая на ужесточение в этом году монетарной политики в США.

GOLD: консолидация над уровнем поддержки 1178 долл.

Продавать при пробое уровня 1178 с целью 1165. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

За последний месяц доходность к погашению по 10-и летним государственным облигациям США выросла на 33 б.п. до 2,31%. Росту доходности американских бондов способствует усиление экономической активности в США – снижение уровня безработицы и стабилизация инфляционных ожиданий на фоне повышения цен на нефть.

В краткосрочной перспективе пара NZDUSD может протестировать уровень 0,7272

Продавать при пробое уровня 0,7327 с целью 0,7272. Стоп-лосс = 0,7377.

Причина торговой стратегии

Киви консолидируется перед публикацией отчёта о финансовой стабильности от РБНЗ. Кроме того, давление на новозеландскую валюту оказывает продолжающийся рост пары AUD/NZD на фоне снижения на 25 б.п. ключевой процентной ставки в Китае. Между тем, возможное ослабление доллара США в паре с евро может способствовать коррекции пары NZD/USD от уровня поддержки 0,7327.

Существуют риски снижения пары USDCHF к отметке 0,911

Продавать при пробое уровня 0,9281 с целью 0,9110. Стоп-лосс = 0,9340.

Причина торговой стратегии

Валюты стран ЕС чувствительно реагируют на экономические новости, которые связаны с Грецией. Теоретический выход этой страны из ЕС и еврозоны приведет к распродажам большинства облигаций стран ЕС. Европейский капитал может устремиться в защитные швейцарские 10-ти летние облигации, чья доходность в мае снова вышла в положительную зону. На фоне возможного роста спроса на франк в паре EUR/CHF пара USD/CHF рискует вновь протестировать уровень 0,9110.