Валютный обзор на 14.05 от компании EXNESS

Евро тестирует сопротивление 1,139

Покупать при пробое уровня 1,1390 с целью 1,1453. Стоп-лосс = 1,1340.

Причина торговой стратегии

ВВП еврозоны в 1 кв. 2015 года вырос с 0,3% (кв/кв) до 0,4%(кв/кв), но оказался ниже прогноза 0,5%(кв/кв). Показатели ВВП по Франции и Италии оказались лучше ожиданий, а по Германии – хуже ожиданий. Статистика демонстрирует рост деловой активности в еврозоне (по сравнению с 4 кв. 2014 года), подталкивая евро к новым максимумам. Кроме того, слабость доллара США также оказывает поддержку паре EUR/USD.

GBPUSD: рост после публикации статистики по розничным продажам в США

Покупать при пробое уровня 1,5760 с целью 1,5810. Стоп-лосс = 1,5710.

Причина торговой стратегии

Из квартального отчета Банка Англии следует, что рост ВВП Великобритании в 2015 году составит не 2,9%, а лишь 2,5%, а ключевая процентная ставка будет повышена не ранее середины 2016 года. После отчета последовала небольшая фиксация длинных позиций в паре GBP/USD, которая завершилась в момент публикации статистики по розничным продажам в США. Их апрельский «рост» на 0,0%(м/м) отразил слабую динамику потребительских расходов в США, которые формируют значительную часть ВВП этой страны, и увеличил вероятность более позднего роста ставки по федеральным фондам в США.

Пара USDJPY присматривается к уровню 118,5

Продавать при пробое уровня 119,05 с целью 118,50. Стоп-лосс = 119,55.

Причина торговой стратегии

После публикации апрельских данных по розничным продажам в США пара USD/JPY оказалась под давлением. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по числу первичных обращений за пособием по безработице и на индекс цен производителей в США. В краткосрочной перспективе доллар США может снизиться до 118,5 йен.

Пара EURJPY может обновить майский максимум

Покупать при пробое уровня 135,93 с целью 136,67. Стоп-лосс = 135,43.

Причина торговой стратегии

Улучшение экономической обстановки в еврозоне оказывает поддержку евровым кросс-курсам. Пробой парой EUR/USD уровня сопротивления 1,139 может позволить паре EUR/JPY закрепиться выше верхней границы диапазона 133,11-135,93.

USDCAD: консолидация перед публикацией ежеквартального обзора Банка Канады

Продавать при пробое уровня 1,1916 с целью 1,1804. Стоп-лосс = 1,1980.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером стоит обратить внимание на публикацию ежеквартального обзора Банка Канады. Если национальный регулятор повысит прогнозы по росту ВВП и инфляции в стране, луни продолжит укрепление к доллару США.

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1223 долл.

Покупать при пробое уровня 1223 с целью 1255. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

Публикация негативных данных по розничным продажам в США оказала давление на мировую резервную валюту, усилив вероятность более позднего повышения процентной ставки в США. Если сегодняшняя экономическая статистика по США будет хуже ожиданий, цены на золото могут попробовать закрепиться выше уровня сопротивления 1223 долл.