Валютный обзор на 20.05 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после выступления Кюре

Покупать при отбое от уровня 1,1067 с целью 1,1131. Стоп-лосс = 1,1017.

Причина торговой стратегии

Вчерашнее заявление Кюре о том, что в мае и июне ЕЦБ может купить вдвое больший объем облигаций стран еврозоны, чем обычно, спровоцировало снижение евро и недолларовых активов по отношению к мировой резервной валюте. Публикация апрельской статистики по строительному сектору США вызвала дополнительный спрос на доллар США. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов предыдущего заседания ФРС США.

GBPUSD: консолидация перед публикацией протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 1,5532 с целью 1,5630. Стоп-лосс = 1,5480.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен Великобритании в апреле снизился на 0,1%(г/г) на фоне подешевевших энергоносителей и продуктов питания. Базовое значение показателя составило 0,8%(г/г) при прогнозе 1,0%(г/г). Данные отражают развитие дефляционных процессов и снижают вероятность скорого повышения процентной ставки в стране. Между тем, здоровье американской экономики также оставляет желать лучшего. Сегодня вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США. Вероятно, характер протоколов окажется мягким.

USDJPY: рост после публикации ВВП Японии за 1 кв. 2015 года

Покупать при отбое от уровня 120,84 с целью 121,58. Стоп-лосс = 120,34.

Причина торговой стратегии

После длительного периода консолидации пара USD/JPY пробила верхнюю границу диапазона 118,50-120,84. Пару поддержала не только сильная статистика по строительному сектору США, но и публикация ВВП Японии за 1 кв. 2015 года, которая поспособствовала росту числа сделок carry trade с использованием йены. ВВП Японии в 1 кв. 2015 года вырос на 0,6%(кв/кв) при прогнозе +0,4%(кв/кв).

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,7873-0,7955

Покупать при отбое от уровня 0,7873 с целью 0,7955. Стоп-лосс = 0,7810.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия Австралии от Westpac в мае вырос на 6,4% (м/м), предыдущее значение показателя составило минус 3,2%(м/м). После снижения в начале мая процентной ставки в Австралии следует ожидать роста потребительских расходов в стране. Данные позитивны для осси.

USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2254

Покупать при пробое уровня 1,2254 с целью 1,2307. Стоп-лосс = 1,2204.

Причина торговой стратегии

Снижение цен на нефть марки WTI до 58 долл. за баррель и рост доллара против евро оказали давление на пару USD/CAD. Сегодня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США и протоколы предыдущего заседания ФРС США.

EURJPY: консолидация в диапазоне 133,91-134,71

Покупать при пробое уровня 134,71 с целью 135,44. Стоп-лосс = 134,10.

Причина торговой стратегии

Значительное ослабление йены и рост евро от уровня 1,1067 доллара оказывают поддержку паре EUR/JPY. С технической точки зрения, пробой верхней границы диапазона 133,91-134,71 послужит сигналом к открытию длинных позиций в паре EUR/JPY.