На этой неделе евро может протестировать уровень 1,107

Пересмотр в сторону понижения ВВП США за 1 кв. 2015 года оказал давление на мировую резервную валюту в конце прошлой недели и подтолкнул евро к уровню 1,1 долл.

На этой неделе следует обратить внимание на заседание стран ОПЕК, выполнение Грецией обязательств по выплате долга перед МВФ и майскую статистику по рынку труда США.

Несмотря на вероятное сохранение странами ОПЕК квот на добычу нефти без изменений, цены на черное золото могут удержаться выше 61,3 долл. за баррель на фоне продолжающегося сокращения добычи, запасов нефти и числа буровых установок в США. В перспективе стабилизация экономической обстановки в еврозоне и Китае приведет к росту потребления нефти в мире. Товарно-сырьевые валюты на этой неделе могут скорректироваться к доллару США: осси – к уровню 0,77, киви – к отметке 0,718, пара USD/CAD – к уровню 1,2323.

3 июня поддержать евро способна речь М. Драги в отношении проводимой монетарной политики в еврозоне. Если МВФ согласится на то, чтобы Греция выплатила ему кредит не несколькими траншами, а одним – в конце июня, пара EUR/USD может вырасти выше уровня 1,107.

Ожидаемый в мае рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, вероятно, подтолкнет пару USD/JPY к уровню 125.