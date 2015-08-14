Китай не напугал рубль

Несмотря на некоторый взлет волатильности на финансовых рынках в связи с действиями ЦБ Китая, цены на нефть марки BRENT и рубль держатся выше минимумов этой недели к доллару США.

В пользу рубля играют растущие ставки межбанковского кредитования в РФ и спокойная реакция на происходящие события ЦБ РФ. К. Юдаева заявляет, что ЦБ РФ не планирует вводить контроль над движением капитала.

Осенью подешевевший юань подтолкнет китайскую экономику вверх, что приведет к увеличению ею потребления энергоресурсов, и, вероятно, затормозит процесс нормализации монетарной политики со стороны ФРС США. Американский регулятор в вопросе повышения ставки в первую очередь будет ориентироваться на макроэкономическую статистику США. Безусловно, рост доллара к юаню и в целом к валютам развивающихся стран и товарно-сырьевым активам окажет давление на чистый экспорт США и инфляцию.

Российская валюта может частично повторить успех 1 кв. 2015 года и укрепиться до 55-60 рублей за доллар, если цены на нефть выйдут в диапазон 55-60 долл. за баррель.