Пара USD/RUB может выйти в диапазон 68-68,5

Падение цен на нефть ниже годового минимума в 46,3 долл. за баррель открывает им дорогу к минимуму 2008 года – отметке 36,2 долл. за баррель. Августовское снижение предварительного индекса деловой активности в производственном секторе Китая с 47,8 п. до 47,1 п. формирует предпосылки к дальнейшему снижению цен на «черное золото».

При текущих ценах на нефть А. Улюкаев считает курс рубля фундаментально обоснованным и даже допускает в августе замедление роста цен в РФ. Однако в сентябре, когда сезонный фактор сойдет на нет, рост инфляции в РФ, вероятно, ускорится, что потребует от ЦБ РФ ужесточения монетарной политики.

Примечательно, что доллар США вот уже вторую неделю подряд не растет к канадскому доллару и норвежской кроне, а австралийский доллар после ослабления юаня просел лишь на 1%. Августовское падение рубля мы связываем не только со снижением цен на нефть, но и с ростом геополитических рисков – на юго-востоке Украины и Корейском полуострове.

Сегодня пара USD/RUB может закрепиться в диапазоне 68-68,5. В течение дня стоит обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в еврозоне и США и статистику по числу буровых установок в США.