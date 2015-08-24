Пара USD/RUB может выйти в диапазон 70-71

Сегодня пара USD/RUB может выйти в диапазон 70-71 (из-за снижения цен на нефть марки BRENT к 44,4 долл. за баррель) с последующей коррекцией вниз к отметке 68-69. Помочь рублю могло бы экстренное повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 100-150 б.п. (с 11% до 12-12,5%), запуск годовых аукционов валютного РЕПО и массированные продажи валюты экспортерами (в объемах больших, чем требуется для уплаты налогов в бюджет РФ).

В минувшие выходные Дмитрий Медведев заявил о том, что контроль над движением капитала в текущей ситуации делать нецелесообразно, так как это откинет РФ в 90-е годы 20 века. По его мнению, ослабление рубля обусловлено падением цен на нефть. По нашим оценкам, прежде чем цены на нефть скорректируются вверх, они могут протестировать уровень в 36,2 долл. по BRENT, поэтому риски ослабления рубля до 75 рублей за доллар остаются высокими. К концу 2015 года ожидаем возвращения пары USD/RUB в диапазон 55-60.