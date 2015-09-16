Пара USD/RUB стремится в область 64-65

Итоги единого дня голосования показали, что партия власти и ее представители доминируют на политической карте РФ. Политическая стабильность, несомненно, создает предпосылки к росту долгосрочных инвестиций в РФ, несмотря на текущую стагнацию экономики.

Сегодня российская валюта продолжит рост на фоне улучшения внешнего фона. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе более чем на 1%, цены на нефть марки BRENT приближаются к уровню 48 долл. Августовские данные по розничным продажам и объему промышленного производства в США играют против ужесточения монетарной политики в крупнейшей экономике мира.

На этой неделе наблюдается повышенный спрос на рублевую ликвидность в России из-за наступившего налогового периода. Вчера на аукционе рублевого РЕПО на 7 дней при предложении в 1,1 трлн рублей спрос составил почти 1,7 трлн рублей, что поддержало однодневную ставку межбанковского кредитования, подросшую с 11,48% до 11,65%. Ее дальнейший рост может позволить паре USD/RUB выйти в диапазон 64-65, а паре EUR/RUB - в диапазон 72-73 в течение ближайших полутора недель.