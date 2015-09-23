Налоговый период поддерживает рубль

Итоги рублевого аукциона РЕПО продемонстрировали высокий спрос банковского сектора на российскую валюту и подтолкнули однодневную ставку межбанковского кредитования вверх - с 11,58% до 11,81%. При предложении в 1,44 трлн рублей спрос на аукционе составил более 1,73 трлн рублей.

Несмотря на то, что фактор уплаты компаниями налогов является временным, он способен обеспечить рублю поддержку даже при цене барреля нефти в 47-48 долл. Сегодня покупателей нефтяных фьючерсов разочаровал индекс деловой активности в производственном секторе Китая, предварительное значение которого в сентябре снизилось с 47,3 до 47 п. Возможно, сегодняшняя статистика по запасам нефти в США от Минэнерго США и данные по деловой активности в еврозоне и США поддержат цены на черное золото и рубль. В негативном сценарии мы допускаем рост доллара до 67 рублей с последующим его снижением в область 64,5-65 рублей.