Компания EXNESS сообщает, что Банк России в ближайшие 3-5 лет планирует нарастить объем золотовалютных резервов с текущих 370,2 млрд долл. до 500 млрд. долл. Чаще всего покупки иностранной валюты осуществляются, когда национальная валюта укрепляется. В минувшие выходные Э.Набиуллина оказала косвенную поддержку рублю, заявив о том, что регулятор не будет спешить с наращиванием международных резервов. Зависимость крепкий рубль – низкая инфляция будет актуальной, как минимум в течение 4 кв. 2015 года.
В среднесрочной перспективе российская валюта может выйти в область 55-60 рублей за доллар ввиду вероятного выхода цен на нефть в область 55-60 долларов за баррель. Статистика по числу нефтяных установок в США, которое снижается 6-ю неделю подряд, сигнализирует о вероятном снижении в 4 кв. 2015 года добычи нефти в этой стране.
На этой неделе поддержку рублю окажет наступление налогового периода в РФ. 14 октября российские компании будут уплачивать налог на прибыль, а 15 октября – страховые взносы во внебюджетные фонды. Сегодня мы ожидаем консолидации пары USD/RUB в диапазоне 60,8-61,85.
Больше аналитики от EXNESS.
Комментарии 0