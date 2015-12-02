Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 66-67,5

Компания Exness сообщает, что по оценкам Минфина, средняя цена на нефть марки Urals за первые 11 месяцев 2015 года составила 52,57 долл. за баррель. По нашим оценкам, в этот период средняя стоимость доллара США составила 60,6 рубля (если рассматривать месячные цены закрытия). С учетом весенних поправок, в бюджет 2015 года была заложена цена барреля в 3050 рублей. Даже если декабрьские цены на нефть сохранятся в диапазоне 40-50 долл. за баррель, дефицит бюджета РФ на 2015 год окажется ниже ожиданий (то есть ниже 3-4% от ВВП РФ), а курс рубля будет располагаться скорее в диапазоне 60-65, а не 65-70 рублей за доллар.

В декабре поддержку рублю оказывает политика ЦБ РФ. Российский регулятор расширяет предоставление долларовой ликвидности и сужает рублевую ликвидность на аукционах РЕПО. Вчера ЦБ РФ предложил банкам 550 млрд рублей при спросе около 1,085 трлн рублей.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию важной макроэкономической статистики – инфляции в еврозоне, числа рабочих мест в частном секторе США от ADP и еженедельных запасов нефти в США. Диапазон колебаний по доллару сегодня составит 66-67,5 рублей.