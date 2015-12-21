На этой неделе пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 70-72

Компания Exness сообщает, что на этой неделе пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 70-72. С одной стороны поддержку рублю окажут российские экспортёры, которые будут вынуждены продавать валютную выручку, и действия ЦБ РФ по регулированию ликвидности в банковской системе, с другой стороны – низкие цены на нефть не позволят российской валюте существенно отскочить от годовых минимумов.

На руку продавцам нефти играет статистика по числу активных нефтяных установок в США, которое за прошлую неделю выросло на 17. Как мы видим, при ценах на нефть в диапазоне 35-40 долл. за баррель американские производители не готовы сократить производство нефти. Но при снижении цен на нефть ниже уровня себестоимости ее добычи в США – 35 долл. за баррель им придётся это сделать. По нашим оценкам, при 35 долл. за баррель курс доллара не превысит 72,06 рублей, а при 30 долл. – 75 рублей. По прогнозам Moody’s, средняя цена Brent в 2016 году составит 43 долл. за баррель. При такой цене в следующем году мы ожидаем укрепления рубля до 67,4 рублей за доллар.

На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию ВВП США за 3 кв. 2015 года, объема заказов на товары длительного пользования, продаж домов в США. Позитивная макростатистика усилит ожидания повышения в 1 кв. 2016 года ключевой процентной ставки в США еще на 25 б.п.