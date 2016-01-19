В ближайшие недели доллар США может скорректироваться к 75 рублям

Вчера Банк России опубликовал позитивные данные по платежному балансу РФ за 2015 год. Несмотря на снижение с 189,7 млрд до 145,6 млрд долл торгового баланса, платежный баланс в 2015 году вырос на 12,7%(г/г) до 65,8 млрд долл. на фоне существенного уменьшения отрицательного вклада баланса услуг (с 55,3 млрд до 37,1 млрд долл.) и инвестиционных доходов (с 57,9 млрд до 32 млрд долл.). По словам А. Силуанова, текущий курс рубля соответствует платежному балансу, который, как мы видим, довольно успешно адаптировался к снижению цен на энергоносители.

Сегодняшнее улучшение внешнего фона окажет поддержку рублю. ВВП Китая в 4 кв. 2015 года вырос на 6,8%(г/г), а по итогам всего года - на 6,9%(г/г). Азиатские фондовые индексы отреагировали на это ростом. В ближайшие недели можно ожидать стабилизации цен на нефть в диапазоне 25-30 долл., тестирования долларом отметки в 80 рублей с последующим его снижением к 75 рублям. В течение дня стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен в еврозоне и итоги аукциона рублевого РЕПО Банка России.