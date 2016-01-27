Сегодня пара USD/RUB может снизиться к уровню 76,6

Сегодня пара USD/RUB может снизиться к уровню 76,6 на фоне улучшения внешнего фона. Цены на нефть марки BRENT имеют высокие шансы обновить вчерашний максимум в районе 33,5 долл. и выйти отметке 35,3 долл. после заседания ФРС США.

Аксиомой становится зависимость – слабый доллар – высокие цены на нефть. Последние два года прохождение зимнего периода в США сопровождалось замедлением темпов роста национальной экономики в 1 кв. В настоящее время инвесторы ожидают следующего повышения ключевой процентной ставки в США не ранее 2 кв. 2016 года.

В пользу улучшения ситуации в российской экономике (а следовательно и укрепления рубля) играют не только, перечисленные вчера А.Улюкаевым 3 фактора - низкий дефицит бюджета, наличие хороших резервов и низкая долговая нагрузка РФ, но и эффект базы.

Уже во второй половине 2016 года средняя цена барреля BRENT будет выше наблюдаемых сейчас значений (по объективным причинам), инфляция в РФ существенно снизится, санкции против РФ, вероятно, будут ослаблены или сняты.

Сегодня помимо заседания ФРС США стоит обратить внимание на результаты размещения Минфином ОФЗ и еженедельную статистику по запасам нефти в США.