В феврале доллар выйдет в диапазон 70-75 рублей

Как и ожидалось, вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 0,25-0,5%. Американский регулятор просигнализировал об озабоченности относительно перспектив экономики и не исключает возможность повышения ставок марте. Однако процесс ужесточения монетарной политики будет зависеть от поступающих данных. ФРС отметила, что в течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе.



Сейчас с определенной степенью осторожности можно говорить о том, что цикл повышения процентной ставки в США будет постепенным, и ФРС поднимет в этом году ставку не 4 раза, а не более 3-х раз (до 1,00-1,25%), что позволит ценам на нефть отскочить вверх. В феврале мы допускаем их повышение до 35-40 долл. за баррель на фоне возможного сокращения добычи нефти со стороны стран ОПЕК и РФ и укрепление российской валюты до 70-75 рублей за доллар. Снижение инфляции в РФ, которая в феврале выйдет в область однозначных значений, также будет способствовать росту рубля.