На следующей неделе доллар может выйти в диапазон 73-75 рублей

Летом мы не исключаем снятия санкций с РФ на фоне постепенной нормализации ситуации в Сирии и на Украине. Эти ожидания будут транслироваться в виде роста рубля в ближайшие месяцы. Сигналом к покупкам российских активов послужит снижение 5-ти летнего кредитно-дефолтного свопа на РФ ниже 325 б.п. Уже на следующей неделе доллар может выйти в диапазон 73-75 рублей.



Недостаточно высокие темпы роста годовой инфляции в еврозоне (в январе 0,3% против прогноза 0,4%) создают благоприятную почву для расширения в марте программы количественного смягчения в этом регионе и последующего повышения цен на нефть. С технической точки зрения, пробой ценами на нефть марки BRENT уровня в 36 долл. предполагает их последующее повышение до 45 долл. за баррель.



Важнейшим событием сегодняшнего дня станет заседание министров финансов и глав Центробанков стран G20 на саммите в Шанхае. Вечером стоит обратить внимание на публикацию статистики по числу буровых установок в США.