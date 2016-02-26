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На следующей неделе доллар может выйти в диапазон 73-75 рублей

26.02.2016 09:11 1 834 просмотра
Летом мы не исключаем снятия санкций с РФ на фоне постепенной нормализации ситуации в Сирии и на Украине. Эти ожидания будут транслироваться в виде роста рубля в ближайшие месяцы. Сигналом к покупкам российских активов послужит снижение 5-ти летнего кредитно-дефолтного свопа на РФ ниже 325 б.п. Уже на следующей неделе доллар может выйти в диапазон 73-75 рублей.

Недостаточно высокие темпы роста годовой инфляции в еврозоне (в январе 0,3% против прогноза 0,4%) создают благоприятную почву для расширения в марте программы количественного смягчения в этом регионе и последующего повышения цен на нефть. С технической точки зрения, пробой ценами на нефть марки BRENT уровня в 36 долл. предполагает их последующее повышение до 45 долл. за баррель.

Важнейшим событием сегодняшнего дня станет заседание министров финансов и глав Центробанков стран G20 на саммите в Шанхае. Вечером стоит обратить внимание на публикацию статистики по числу буровых установок в США.

Комментарии 1

rodros  (rodros)
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Сергей, как всегда, полон оптимизма. И, тоже как обычно, необоснованного.
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