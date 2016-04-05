Курс рубля застрял в диапазоне 65-70 рублей за доллар

Потребность российского банковского сектора в долларовом кредитовании (да и в рублевом тоже) со стороны ЦБ РФ постепенно снижается по мере погашения валютной задолженности российскими экспортерами перед банковским сектором. В то же время происходит изменение временной структуры оставшейся задолженности перед регулятором. С начала года задолженность кредитных организаций по второй части сделок РЕПО на срок 12 месяцев снизилась с 15,550 млрд до 4,346 млрд, а на срок 28 дней – выросла с 5,016 млрд до 12,109 млрд долл. Банки охотнее берут «короткие» долларовые кредиты и пролонгируют их через месяц, так как они дешевле «длинных» на 100 б.п.



В рублевом сегменте банкам выгоднее привлекать депозиты населения под ставку 9,464% (базовый уровень доходности вкладов в апреле на срок до 90 дней), чем брать у ЦБ РФ под 11% годовых.



Процесс постепенного снижения задолженности банков перед регулятором в какой-то мере сигнализирует о восстановлении деловой активности в российской экономике. Однако кредитные риски в банковской системе РФ остаются высокими, что демонстрирует хотя бы снижение количества кредитных учреждений в стране. По нашим оценкам, российская экономика выйдет на квартальные темпы роста не ранее 3 кв. 2016 года (при условии снятия летом санкций с нее), а на годовые – лишь в 2017 году. Этот фактор окажет сдерживающее влияние на курс рубля. До принятия правительством РФ обновленного на 2016 год бюджета российская валюта будет тяготеть к верхней границе диапазона 65-70 рублей за доллар.