Портфельные инвестиции устремились в РФ

В апреле мы ожидаем консолидации цен на нефть и курса рубля в новых диапазонах – 42,5-46,5 долл. за баррель и 63,8-66,7 рубля за доллар. Улучшение внешней конъюнкты корректирует вверх коэффициент доходности к риску инвестирования в облигации стран экспортёров нефти. При этом из-за сохранения низких инфляционных ожиданий в странах импортерах нефти, расширения программы количественного смягчения в еврозоне, смягчения риторики американского регулятора наблюдается снижение доходности облигаций США, Японии, Германии, Франции, Великобритании и т.д. и приток портфельных инвестиций в развивающие страны.



Вчера EIA опубликовало прогноз по добыче нефти в США в апреле – мае. С текущих примерно 5 млн баррелей в день добыча сланцевой нефти в США в апреле упадет до 4,95 млн, а в мае – до 4,84 млн баррелей в день. Это окажет поддержку ценам на нефть в рассматриваемый период.



Из внутрироссийских новостей можно отметить публикацию текущего счета платежного баланса РФ за 1 кв. 2016 года, которая не оказала значимого давления на рубль. В отчетном периоде показатель снизился до 11,7 млрд долл. В 1 кв. 2015 года показатель составлял 30 млрд долл., в 4 кв. 2015 года – около 15 млрд долл.