Сегодня доллар может снизиться до 64,8 рубля

Повышение цен на нефть выше 50 долл. за баррель создает предпосылки к тестированию парой USD/RUB минимума года в среднесрочной перспективе. С технической точки зрения, цены на нефть марки BRENT могут повыситься до 53-54 долл. за баррель, если тенденция к сокращению добычи и запасов нефти в США продолжится. Согласно данным Минэнерго США, за прошлую неделю добыча нефти в США снизилась с 8,791 млн до 8,767 млн баррелей в сутки, а запасы – на 4,226 млн баррелей. Однако для рынка нефти сохраняются риски со стороны спроса. Согласно прогнозу ВЭБ, темпы роста экономики Китая в текущем году замедлятся до 6% годовых. Реализация этого сценария и ожидаемое ФРС повышение с 0,5% до 1% базовой процентной ставки в США скорректируют среднюю стоимость барреля нефти в текущем году до 40-45 долл., а курс рубля – до 65-70 рублей за доллар.



Сегодня поддержку доллару может оказать статистика по заказам на товары длительного пользования и еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. После тестирования парой EUR/USD уровня 1,119 она может вернуться к отметке 1,113. В течение дня пары USD/RUB и EUR/RUB, вероятно, протестируют уровни 64,8 и 72,1 соответственно.