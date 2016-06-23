Доллар может закрепиться выше 65 рублей

Крепкий рубль, благоприятная ситуация на товарно-сырьевых рынках и снижающееся инфляционное давление в РФ позволили Минфину вчера успешно разместить ОФЗ в объеме 20 млрд рублей. Между тем, курс рубля резко ослаб после публикации данных по запасам нефти в США от Минэнерго, которое зафиксировало их снижение лишь на 0,917 млн баррелей за прошлую неделю. С технической точки зрения, после коррекции от уровня 63,4 рубля доллар устремился к уровню 67,3 рубля. В течение нескольких торговых сессий он может протестировать уровень в 70 рублей, что случится при выходе Великобритании из ЕС.



Согласно различным социологическим опросам, число сторонников и противников выхода Великобритании из ЕС примерно одинаково. Учитывая сохранение неопределенности, крупные хедж-фонды будут сокращать количество позиций по рискованным активам. На глобальных рынках под ударом могут оказаться акции банковского сектора. Рынки будут отыгрывать первые результаты референдума в Великобритании завтра в районе 2.00-3.00 МСК, окончательные результаты будут известны после 9.00 МСК.



Сегодня стоит обратить внимание на публикацию статистики по продажам новых домов в США и индексов деловой активности в еврозоне и США. В течение дня доллар может закрепиться выше уровня в 65 рублей.