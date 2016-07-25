На этой неделе доллар может вырасти до 66 рублей

На этой неделе мы допускаем ослабление российской валюты до 66 рублей за доллар на фоне прохождения ценами на нефть марки BRENT 200-дневной скользящей средней в районе 46 долл. за баррель. Дополнительное давление на рубль окажут такие факторы, как прохождение пика налоговых платежей в июле, возможное снижение Банком России ключевой процентной ставки на 50 б.п. и более жесткая риторика ФРС на фоне улучшающейся макроэкономической статистики в США.

По данным компании Baker Hughes, число нефтяных установок в США за прошлую неделю выросло на 14 до 371. Это создает предпосылки к будущему росту производства нефти в США и усилению дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке. Значимое давление на нефтяные фьючерсы оказывает укрепление доллара на международном валютном рынке. В июле был зафиксирован рост с 51,3 п. до 52,9 п. предварительного индекса деловой активности в производственном секторе США и снижение аналогичных показателей в еврозоне и Великобритании. С течением времени влияние Brexit на макроэкономические показатели в странах ЕС проявится более четко. На этой неделе евро может снизиться до 1,09 доллара, но вырасти до 71,9 рубля.

25.07.2016