Вечером доллар может преодолеть сопротивление в 66 рублей

Сегодня в момент публикации макроэкономической статистики по США доллар может закрепиться выше уровня в 66 рублей. Давление на валюты стран экспортеров нефти оказывает падение цен на нефть марки BRENT ниже 45 долл. за баррель. Пробой этого уровня может повлечь снижение цен на нефть к уровням в 43 долл. и 40 долл. за баррель, что соответственно предполагает выход доллара к уровням в 67,7 и 70 рублей.

На международном валютном рынке позиции доллара несколько ослабевают ввиду его снижения к йене. Участники рынка покупают ее на фоне ожиданий того, что японское правительство примет пакет мер монетарного стимулирования в меньшем объеме (6 трлн. йен), чем ожидалось ранее (10-20 трлн йен). Текущее снижение доллара к евро, фунту и йене вечером может прерваться, если публикация данных по продажам новых домов и индекса деловой активности в сфере услуг США окажется лучше ожиданий.

В долгосрочной перспективе курс рубля будет зависеть от состояния платежного баланса РФ, на который недавно обратил внимание Алексей Улюкаев. По его оценкам, в мае-июне приток иностранного капитала (в виде прямых и портфельных инвестиций) в РФ составил порядка 2,5 млрд долл. Если российское правительство предложит реалистичный план развития российской экономики на ближайшие 3 года, то, вероятно, российские и иностранные инвесторы с большей охотой станут покупать российские активы. В ближайшие годы курс доллара, пока будут действовать западные санкции против РФ, а цены на нефть не преодолеют уровень в 60 долл. за баррель, ниже 60 рублей вряд ли опустится.

26.07.2016