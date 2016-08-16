В августе доллар может протестировать уровень 62,7 рубля

Тренд на снижение доллара США на международном валютном рынке набирает обороты. Сегодня пара EUR/USD обновила августовский максимум и вышла к уровню 1,127, пара USD/JPY вплотную приблизилась к отметке 100 (пробой этого уровня может повлечь скатывание пары к отметке 95). На доллар давит внутренняя макростатистика – низкие темпы роста американской экономики в 1 полугодии 2016 года и негативные данные по розничным продажам в июле. На фоне июльского снижения на 14,4% цен на нефть марки WTI ожидать роста потребительской инфляции в США не приходится.

Слабость доллара и повышение цен на нефть марки BRENT до 48,5 долл. за баррель позволяют рублю игнорировать внутреннюю негативную макростатистику. В июле 2016 года промышленное производство в РФ сократилось на 0,3%(г/г). В отчетном периоде добыча полезных ископаемых в РФ выросла на 1,8%(г/г), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 0,8%, но производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1,5%(г/г). Для повышения конкурентоспособности российской продукции на международных рынках требуется курс доллара в районе 70 рублей (Д.В.Мантуров этим летом называл приемлемым диапазон 60-70 рублей).

Если цены на нефть в августе поднимутся к отметке в 50 долл. за баррель, то доллар может обновить годовой минимум к рублю в районе отметки 62,7 рубля. Более сильному укреплению рубля могут помешать очередные заявления российских властей о нежелательности его укрепления.