Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 65,1 рубля

За минувшие сутки цены на нефть марки BRENT существенно не отклонились от уровня в 50 долл. за баррель, но пара USDRUB приблизилась к уровню 64,8 на фоне улучшения статистики по продажам новых домов в США. В июле продажи новых домов в США выросли с 582 тыс. до 654 тыс. домов, сигнализируя о восстановлении покупательной способности американских домохозяйств. Снижение евро к доллару приостановилось вблизи уровня 1,13. Нейтральная статистика по индексам деловой активности в еврозоне и рост ВВП Германии во 2 кв. 2016 года на 0,4%(кв/кв) оказывают стабилизирующее воздействие на единую европейскую валюту.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США от Минэнерго США, которые могли вырасти на 4,46 млн баррелей за прошлую неделю (согласно оценке Американского института нефти). Днем Минфин проведет лишь один (а не два, как обычно) аукцион по размещению ОФЗ на сумму в 15 млрд рублей, видимо, не желая предлагать повышенную премию к рынку перед важнейшим событием этой недели – выступлением главы ФРС. К январю 2017 года российскому министерству будет необходимо изыскать дополнительно более 200 млрд рублей для разовой выплаты 5 тыс. рублей каждому из примерно 43 млн российских пенсионеров. Сегодня возможно закрепление доллара выше уровня 65,1 рубля.



24.08.2016